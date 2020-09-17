«Он просунул язык мне в рот». Бывшая модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

«Он просунул язык мне в рот, а я пыталась его оттолкнуть. В этот момент он схватил меня ещё крепче и стал трогать меня за зад, за грудь, спину и всё остальное. Он меня обхватил, и я не могла высвободиться. Не знаю, как это называется, когда ты пихаешь язык человеку в глотку. Но я вытолкнула его зубами. Я сопротивлялась, и, возможно, могла поранить ему язык», — рассказала она.

Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. По словам девушки, политик приставал к ней на теннисном турнире US Open в 1997 году. Откровения модели опубликованы 17 сентября в издании The Guаrdian.

По словам девушки, Трамп держал её с такой силой, что она не могла вырваться. Действия политика она сравнила с хваткой осьминога. Свои слова экс-модель подкрепила билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее заявление подтвердили еще несколько человек.



Эми Доррис заявила, что хотела рассказать об этом инциденте ещё в 2016 году, однако побоялась за безопасность своей семьи. Дональд Трамп отрицает слова девушки, настаивая, что между ними ничего не было.



Ранее мисс Финляндии Беа Тойвен рассказала о неэтичном поведении Дональда Трампа во время конкурса «Мисс мира» в 2014 году. По ее словам, во время репетиций Трамп со своей охраной и приятелями смотрел за девушками, периодически комментируя происходящее.



Обвиняла Трампа в домогательствах и другая мисс Финляндии — Ниини Лааксонен. Также на приставания президента США жаловались участница телешоу Саммер Зервос, фотограф Кристин Андерсон, корреспондент журнала People Наташа Стойнофф и многие другие.

