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17.09.2020 13:16
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Роскосмос замахнулся на «любовницу Зевса». Спутник Юпитера Каллисто рассматривают как место для обитаемой базы человека

Водяной лёд и незамерзающий океан Каллисто, одного из спутников Юпитера, привлекают госкорпорацию «Роскосмос». Его рассматривают как место для новой базы, но после Луны и Марса.

«Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», — цитирует 17 сентября ТАСС исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

Спутник, по словам Блошенко, манит исследователей, поскольку он покрыт водяным льдом, под которым находится океан. Учёные заметили на Каллисто сейсмическую активность, что говорит о наличии раскалённого ядра.

Ранее Роскосмос сообщал, что собирается отправить на Каллисто космический буксир «Нуклон» с научно-исследовательской аппаратурой. Предполагается, что «Нуклон» во время своей миссии полетит мимо Венеры и Марса, чтобы оставить там спутники.

Главной же космической новостью этой недели стало обнаружение газа в облаках Венеры, который может быть средой для микроорганизмов.

Каллисто — второй по размеру спутник Юпитера, один из четырёх галилеевых спутников и самый удалённый среди них от планеты. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе после Ганимеда и Титана. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем, назван в честь персонажа древнегреческой мифологии — Каллисто, любовницы Зевса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
"Роскосмос" - реальная обитаемая база шутников-фантастов.
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