Роскосмос замахнулся на «любовницу Зевса». Спутник Юпитера Каллисто рассматривают как место для обитаемой базы человека

Водяной лёд и незамерзающий океан Каллисто, одного из спутников Юпитера, привлекают госкорпорацию «Роскосмос». Его рассматривают как место для новой базы, но после Луны и Марса.

«Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», — цитирует 17 сентября ТАСС исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.



Спутник, по словам Блошенко, манит исследователей, поскольку он покрыт водяным льдом, под которым находится океан. Учёные заметили на Каллисто сейсмическую активность, что говорит о наличии раскалённого ядра.