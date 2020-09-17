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17.09.2020 08:47
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NASA выбирает проект миссии для поиска жизни на Венере

После недавних заявлений учёных о предположительном существовании форм жизни в облаках Венеры американское космическое агентство NASA рассматривает возможность отправки миссии на вторую планету от Солнца, сообщает Reuters.

В шорт-лист на получение гранта NASA вошли две миссии, которые могут доставить к Венере роботизированные зонды. На полмиллиарда долларов претендуют проекты DAVINCI+ и VERITAS. Выбор планируется утвердить в апреле следующего года.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не был сосредоточен на Венере. В июле 2020 года NASA отправило марсоход нового поколения для поиска следов потенциальной жизни на Марсе в прошлом.

Ранее международная исследовательская группа описала доказательства потенциального существования микроорганизмов в резко кислотных венерианских облаках. Обнаружены следы фосфина, газа, который на Земле вырабатывается бактериями, населяющими бескислородную среду. Это явилось убедительным свидетельством существования жизни за пределами Земли.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого уже успел заявить, что Венера - русская планета, и РФ отправит туда миссию только из российских космонавтов, а миллиардер Юрий Мильнер сообщил о намерении профинансировать поиски жизни в облаках планеты.

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
Два мира - два Шапиро.
Когда о поиске возможного существования форм жизни на Венере говорят в России, это у сообщества фонтанных космобиологов вызывает жуткий смех.
А когда об этом же упоминает NASA ... это совсем иное дело!
LiChaBaTa
Я Лукашенко еще забыл... одна компания по сути. Простите.
LiChaBaTa
Рогозин, Онищенко, Медведев... наши звезды мирового сериала в комедийном стиле.
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