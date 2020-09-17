NASA выбирает проект миссии для поиска жизни на Венере

После недавних заявлений учёных о предположительном существовании форм жизни в облаках Венеры американское космическое агентство NASA рассматривает возможность отправки миссии на вторую планету от Солнца, сообщает Reuters.

В шорт-лист на получение гранта NASA вошли две миссии, которые могут доставить к Венере роботизированные зонды. На полмиллиарда долларов претендуют проекты DAVINCI+ и VERITAS. Выбор планируется утвердить в апреле следующего года.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не был сосредоточен на Венере. В июле 2020 года NASA отправило марсоход нового поколения для поиска следов потенциальной жизни на Марсе в прошлом.