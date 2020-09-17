FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 12:44
0
Печать

Ефремов в СИЗО занял себя перепиской с поклонниками. Обещает держаться

Пока актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП, не разрешены встречи с родственниками, он отвечает на многочисленные письма от поклонников. Он благодарит за поддержку и верит, что ничего плохого с ним быть не должно.

Некоторые из ответов Ефремова 17 сентября публикует издание «Стархит». Актер верит, что рано или поздно у него все будет хорошо, он все переживет, волноваться за него не нужно, и отмечает, что в заключении у него появится новый опыт. Спрашивали его поклонники и об адвокатах.

«Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. По поводу Е. Васильевой и Э. Пашаева тоже не переживайте. Все тайное, рано или поздно, становится явным. Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших больше», — поделился актер.

Накануне Ефремова в изоляторе посетили правозащитники. Он заявил, что в России надо создать тюремный театр, а отбывать наказание хочет в Чувашии, потому что там его корни.

Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня этого года, погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Несмотря на попытки защитников поставить под сомнение тот факт, что за рулем был именно актер, суд счел его вину доказанной и приговорил к восьми годам колонии. На приговор поданы апелляционные жалобы, в том числе от представителя лизинговой компании, владеющей автомобилем, которым управлял Ефремов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний