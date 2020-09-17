Ефремов в СИЗО занял себя перепиской с поклонниками. Обещает держаться

Некоторые из ответов Ефремова 17 сентября публикует издание «Стархит». Актер верит, что рано или поздно у него все будет хорошо, он все переживет, волноваться за него не нужно, и отмечает, что в заключении у него появится новый опыт. Спрашивали его поклонники и об адвокатах.

Пока актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП, не разрешены встречи с родственниками, он отвечает на многочисленные письма от поклонников. Он благодарит за поддержку и верит, что ничего плохого с ним быть не должно.

«Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. По поводу Е. Васильевой и Э. Пашаева тоже не переживайте. Все тайное, рано или поздно, становится явным. Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших больше», — поделился актер.

Накануне Ефремова в изоляторе посетили правозащитники. Он заявил, что в России надо создать тюремный театр, а отбывать наказание хочет в Чувашии, потому что там его корни.

Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня этого года, погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Несмотря на попытки защитников поставить под сомнение тот факт, что за рулем был именно актер, суд счел его вину доказанной и приговорил к восьми годам колонии. На приговор поданы апелляционные жалобы, в том числе от представителя лизинговой компании, владеющей автомобилем, которым управлял Ефремов.