На КАД загорелся грузовик – машины тормозят, подъезжая к столбу дыма
Автомобильный пожар затрудняет движение транспорта в юго-западной части КАД утром 17 сентября.
На внешнем кольце между Петергофом и Стрельной загорелся мусоровоз, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что пламя охватило кабину грузовика. Он стоит в технической полосе.
Едущему мимо транспорту приходится снижать скорость, но явной пробки «Яндекс» не демонстрирует.
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным сервиса на 8:20, составляет 4 балла, хотя осенью в это время бывает уже и 5 баллов.