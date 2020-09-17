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17.09.2020 08:27
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На КАД загорелся грузовик – машины тормозят, подъезжая к столбу дыма

Автомобильный пожар затрудняет движение транспорта в юго-западной части КАД утром 17 сентября.

На внешнем кольце между Петергофом и Стрельной загорелся мусоровоз, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что пламя охватило кабину грузовика. Он стоит в технической полосе.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Едущему мимо транспорту приходится снижать скорость, но явной пробки «Яндекс» не демонстрирует.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным сервиса на 8:20, составляет 4 балла, хотя осенью в это время бывает уже и 5 баллов.

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