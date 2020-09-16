Врачи по всей России готовятся выйти на улицы из-за задержек с президентскими выплатами

Профсоюз медработников «Действие» подал десять заявок в администрации регионов на проведение в конце сентября и начале октября ряд акций протеста. Как сообщает 16 сентября «Коммерсант», врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой хотят потребовать у властей исполнения поручения президента РФ о выплатах медикам, работающим с ковид-пациентами.



Среди требований, по данным издания, увеличение заработной платы и сокращение «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков COVID-19. При этом, по словам главы профсоюза Андрея Коновала, не все члены профсоюза готовы принимать в массовых акциях участие из-за угрозы распространения коронавируса.

