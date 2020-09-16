Врачи по всей России готовятся выйти на улицы из-за задержек с президентскими выплатами
Профсоюз медработников «Действие» подал десять заявок в администрации регионов на проведение в конце сентября и начале октября ряд акций протеста. Как сообщает 16 сентября «Коммерсант», врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой хотят потребовать у властей исполнения поручения президента РФ о выплатах медикам, работающим с ковид-пациентами.
Среди требований, по данным издания, увеличение заработной платы и сокращение «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков COVID-19. При этом, по словам главы профсоюза Андрея Коновала, не все члены профсоюза готовы принимать в массовых акциях участие из-за угрозы распространения коронавируса.
Среди заявленных городов для акций Сочи, где власти уже одобрили заявку на мероприятие при участии 20 человек, Астрахань и Владимир.
В Петербурге, как писала «Фонтанка», не все медработники получили выплаты, о чем сообщили с помощью необычной акции. У мемориала погибшим во время пандемии медицинским работникам на Малой Садовой появился чемодан, который обычно видят у сотрудников скорой помощи. Внутри него табличка: «В СПб нас уже 75, а выплатили семьям 22 из нас».
В апреле Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. руб., средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Выплаты, согласно заявлению главы государства, были рассчитаны на три месяца. Их должны были получить и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с COVID-19: врачи — по 50 тыс. руб. в месяц, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. руб.