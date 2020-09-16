Статистику мото-ДТП пополнил ещё один пострадавший. В одну из петербургских больниц мужчина отправился после неудачной поездки по Токсовскому шоссе.

Как сообщает 16 сентября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, накануне около 19 часов на 20-м километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса (Всеволожский район) столкнулись женщина 1967 года рождения на «Фольксвагене Гольфе» и мотоциклист. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

По первоначальным данным «Мотосолидарности», после ДТП в коттеджном посёлке Туокса у мужчины диагностировали тяжёлое состояние и направили его в Елизаветинскую больницу.