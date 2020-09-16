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16.09.2020 08:06
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«Гольф» без заднего стекла и мотоцикл вверх колёсами — серьёзное ДТП под Петербургом

Статистику мото-ДТП пополнил ещё один пострадавший. В одну из петербургских больниц мужчина отправился после неудачной поездки по Токсовскому шоссе.

Как сообщает 16 сентября отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, накануне около 19 часов на 20-м километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса (Всеволожский район) столкнулись женщина 1967 года рождения на «Фольксвагене Гольфе» и мотоциклист. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

По первоначальным данным «Мотосолидарности», после ДТП в коттеджном посёлке Туокса у мужчины диагностировали тяжёлое состояние и направили его в Елизаветинскую больницу.

Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidarity
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidarity
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidarity
Фото: Мотосолидарность ДТП / vk.com/motosolidarity
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На фотографиях с места аварии в пабликах «Мотосолидарность» и «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» видно, что мотоцикл после столкновения перевернулся, а у машины разбито заднее стекло.

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Комментарии (2)

ithinkmann
На заднем колесе, что ли ехал, и налетел на впереди едущий Гольф?
_Igor_
Меньше мотоциглистов - тише в городе.
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