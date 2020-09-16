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16.09.2020 07:45
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Российский госдолг из-за пандемического кризиса через три года превысит 21% ВВП

Уровень долга правительства России к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с которой 16 сентября ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству

В докризисном 2019 году чистый государственный долг ушел в отрицательную зону: то есть если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Но спустя год долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса и падения цен на нефть начал расти и к лету 2020 года превысил ликвидные резервы государства.

Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.).

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования, уточняет Минфин.

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Комментарии (10)

Алекс99
Госдолг Великобритании в конце марта 2020 был 84,7% ВВП. Во Франции — последние цифры не помню, но в 2018 г. госдолг был около 97%, в Италии — около 105% ВВП, в Германии — около 62%, в среднем по Евросоюзу — около 80% ВВП.
Алекс99
Госдолг США в марте 2020 был 82% ВВП.
dimas062
Как удобно-то. Учитывая что бОльшая часть экономики это освоение денег от продажи ресурсов на гос.заказах, которые не пострадали никак, то очень странная цифра.
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