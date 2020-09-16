Российский госдолг из-за пандемического кризиса через три года превысит 21% ВВП
Уровень долга правительства России к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с которой 16 сентября ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству
В докризисном 2019 году чистый государственный долг ушел в отрицательную зону: то есть если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Но спустя год долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса и падения цен на нефть начал расти и к лету 2020 года превысил ликвидные резервы государства.
Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.).
В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования, уточняет Минфин.