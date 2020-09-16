Минфин предложил внепланово повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

Повысить ставки акцизов на сигареты и табачную продукцию на 20 процентов предложило министерство финансов России. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым 16 сентября ознакомился РБК.



Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. Повышение на 20 процентов увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.



В Минфине полагают, что внеплановое повышение акцизов поможет государству выполнить социальные обязательства в условиях роста бюджетных расходов в связи с коронавирусом.

