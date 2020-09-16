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16.09.2020 07:11
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Минфин предложил внепланово повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

Повысить ставки акцизов на сигареты и табачную продукцию на 20 процентов предложило министерство финансов России. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым 16 сентября ознакомился РБК.

Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. Повышение на 20 процентов увеличит среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей, розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.

В Минфине полагают, что внеплановое повышение акцизов поможет государству выполнить социальные обязательства в условиях роста бюджетных расходов в связи с коронавирусом.

Действующая версия Налогового кодекса предполагает увеличение ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на четыре процента с 2021 года.

Предложение одобрила комиссия по законопроектной деятельности, далее его рассмотрят на заседании правительства.

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Комментарии (26)

Кровокрас
вообще это нормальная мировая практика, следующий шаг - продажа поштучно. Бросить курить может каждый, было бы желание.
Есть и обратная сторона - нелегальное производство/контрабанда сигарет. На этой теме можно будет озолотиться.
Kilrathi
Напомнило:
- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
260613871-бис
Все очень просто: курили ротманс, станут курить погар (деньги то у людей не бесконечные). Денег в бюджет не добавилось, количество раковых выросло. Идеальное стратегическое мышление от мастеров многоходовочников. Давай ещё акциз на водку повышай, но только чтобы самогоноварение — ни-ни, посмотрим сколько иркутсков такое решение принесёт.
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