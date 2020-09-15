12 лет 4 месяца и 28 дней. Фигурант дела о рейдерском захвате в Петербурге добился компенсации за незаконное уголовное преследование

Международный розыск, этапирование и долгие девять лет следствия закончились признанием факта, что в действиях жителя Петербурга Юрия Чуба нет состава преступления. Он просил девять миллионов, получил треть.

Иск Чуба к Минфину и Следственному комитету как третьему лицу рассматривал Красногвардейский районный суд, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба. В жалобе петербуржец хронологически изложил вехи своего мучительного пути: в 2005 году во Фрунзенском районе было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого Чуб стал в 2007-м. Пока на нем не было никакого ограничивающего в перемещениях статуса, в 2006 году, он поехал на Украину к больной матери, из-за чего позже был объявлен в международный розыск. В 2009 году его задержали и арестовали, в 2010-м повезли в Россию через изоляторы Вольнянского района города Запорожье, СИЗО Днепропетровска, Харькова и, уже в России, Белгорода, Воронежа, Ярославля и, наконец, Петербурга. В ноябре 2010 года держать его взаперти было решено признать необоснованным, но обвинение никто не снял. По словам Чуба, дело пытались передать в суд восемь раз, и только в июне прошлого года оно было прекращено, так как обвиняемый ничего преступного не делал. «Беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней», — рассказал Чуб суду и добавил, что его здоровье ухудшилось, а связи с друзьями, родственниками и коллегами оказались разрушены. Чуб просил 9 млн и 64 тысячи рублей. Суд частично согласился с тем, что страдал он неправомерно, и велел выплатить ему три миллиона ровно.