12 лет 4 месяца и 28 дней. Фигурант дела о рейдерском захвате в Петербурге добился компенсации за незаконное уголовное преследование
Международный розыск, этапирование и долгие девять лет следствия закончились признанием факта, что в действиях жителя Петербурга Юрия Чуба нет состава преступления. Он просил девять миллионов, получил треть.
Иск Чуба к Минфину и Следственному комитету как третьему лицу рассматривал Красногвардейский районный суд, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба. В жалобе петербуржец хронологически изложил вехи своего мучительного пути: в 2005 году во Фрунзенском районе было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого Чуб стал в 2007-м. Пока на нем не было никакого ограничивающего в перемещениях статуса, в 2006 году, он поехал на Украину к больной матери, из-за чего позже был объявлен в международный розыск. В 2009 году его задержали и арестовали, в 2010-м повезли в Россию через изоляторы Вольнянского района города Запорожье, СИЗО Днепропетровска, Харькова и, уже в России, Белгорода, Воронежа, Ярославля и, наконец, Петербурга. В ноябре 2010 года держать его взаперти было решено признать необоснованным, но обвинение никто не снял. По словам Чуба, дело пытались передать в суд восемь раз, и только в июне прошлого года оно было прекращено, так как обвиняемый ничего преступного не делал. «Беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней», — рассказал Чуб суду и добавил, что его здоровье ухудшилось, а связи с друзьями, родственниками и коллегами оказались разрушены. Чуб просил 9 млн и 64 тысячи рублей. Суд частично согласился с тем, что страдал он неправомерно, и велел выплатить ему три миллиона ровно.
О самом уголовном деле в отношении Чуба известно, что возбуждено оно было после внезапной смены собственника компании «Торговый дом «Невский»». В 2006 году «Фонтанка» кратко описывала этот эпизод в череде тех, которые рассматривала «антирейдерская» комиссия: захвачены оказались помещения на Невском проспекте, дом 11. Реальный генеральный директор торгового дома Андрей Коловай по документам оказался заменен, сперва Владимиром Коловановым, затем собственно Чубом.
Как писали другие СМИ, ставя под сомнение законность преследования Чуба, в постановлении к привлечению в качестве обвиняемого указывалось, что он купил долю у Колованова по совету юриста Александра Рожкова, с которым он ранее знаком не был, но за него говорили рекомендации. Рожков позже также попал под статью за рейдерство, как и его «начальник» Михаил Слиозберг. Последний давно находится за рубежом, в 2019 году «Ведомости» писали, что он задумался о возвращении.
Торговый дом решением Арбитражного суда вернули законным владельцам, в настоящее время такой компании уже не существует. Дело о ее рейдерском захвате для большинства причастных, не считая Чуба, прошло как один из малозначительных эпизодов в череде куда более крупных преступлений.