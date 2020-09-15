Коронавирус проник в школу в центре Петербурга. Поводом переходить в онлайн это не стало

Коронавирусную инфекцию зафиксировали в школе №207 на Невском проспекте в Петербурге. Трое учеников пятого класса отправились домой, их одноклассники продолжают учиться очно.



Как сообщил 15 сентября источник «Фонтанки», в классе заразились трое. В администрации Центрального района уточнили, что COVID-19 диагностировали только у одного ребёнка, ещё двое лечатся дома от ОРВИ. Одного заболевшего также подтвердили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №207 Любовь Прищепова рассказала, что на сегодняшний день уроки продолжает посещать 21 ученик пятого класса. Решение о переводе их на дистанционное обучение не принималось, условия в школе позволяют свести контакты пятиклассников с другими учащимися к минимуму.