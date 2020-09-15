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15.09.2020 15:37
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Коронавирус проник в школу в центре Петербурга. Поводом переходить в онлайн это не стало

Коронавирусную инфекцию зафиксировали в школе №207 на Невском проспекте в Петербурге. Трое учеников пятого класса отправились домой, их одноклассники продолжают учиться очно.

Как сообщил 15 сентября источник «Фонтанки», в классе заразились трое. В администрации Центрального района уточнили, что COVID-19 диагностировали только у одного ребёнка, ещё двое лечатся дома от ОРВИ. Одного заболевшего также подтвердили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №207 Любовь Прищепова рассказала, что на сегодняшний день уроки продолжает посещать 21 ученик пятого класса. Решение о переводе их на дистанционное обучение не принималось, условия в школе позволяют свести контакты пятиклассников с другими учащимися к минимуму.

Как объяснили в районной администрации, решение о переходе на дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора директор учебного заведения принимает при трёх и более случаях заражения коронавирусом в одном коллективе. При этом каждый случай санврачи рассматривают отдельно. Впрочем, директор вправе перевести обучение в онлайн-формат, не дожидаясь трёх заболевших.

Единичные случаи заражения COVID-19 у школьников находят с начала учебного года. Родителей предупреждали, что двухнедельный карантин грозит даже при одном инфицированном, однако алгоритм быстро изменился.

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Комментарии (1)

pregatus
Это как на перекрёстке - пока 5 человек не погибнут в ДТП, светофор не установят. Действительно, зачем работать на упреждение, пофиг что дети назаражают родителей и ещё кучу народа.
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