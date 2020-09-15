Осложнения после коронавируса. Как чувствует себя петербургская промышленность на пороге второй волны

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив

Экономические цепочки, нарушенные в разгар коронавируса, пока восстанавливаются со скрипом. Целые отрасли промышленности все еще в глубоком минусе, и локальные очаги роста спроса пока не могут переломить общий негативный тренд. «Фонтанка» искала и нашла — у кого дела идут получше.

По данным Петростата, индекс промышленного производства (ИПП) в январе — августе 2020 года снизился до 95,3% против 96% месяцем ранее. А год назад городские фабрики и заводы демонстрировали уверенный рост. Последствия временной остановки конвейеров в первом полугодии бизнес ощущает до сих пор и опасается повторения ограничительных мер второй волны.



К середине лета 2020 года обрабатывающие производства Петербурга недосчитались 158 млрд рублей (-11,8%), насчитал Петростат. Исходя из объема отгруженных товаров, сильнее всего в разгар коронавируса пострадали производители одежды, потерявшие около 2,7 млрд рублей (-29,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий, лишившиеся 12,8 млрд рублей (-18,3%), и автопроизводители, недополучившие 42 млрд рублей (-17,2).

Пищевая промышленность восстанавливается успешнее многих. Несмотря на то, что к середине лета оборот упал почти на 20%, до 100 млрд рублей, ИПП производителей растет. В январе — июле 2020 года он составил 103,2% к тому же периоду прошлого года, а в январе — августе уже 104,7%. Падение продаж в денежном выражении в компаниях связывают со снижением покупательской способности россиян, вследствие чего спрос снова сместился в более доступные категории.

Объем собственных товаров, отгруженных производителями электрических приборов, за первые семь месяцев 2020 года сократился на 10,6% (4,9 млрд рублей). При этом оборот организаций отрасли за тот же период вырос на 4,6%. Но есть и истории успеха: в «БСХ Бытовые приборы» (Bosch-Siemens holding) сообщили «Фонтанке», что за январь — август компании удалось превысить показатели прошлого года по обороту и объему продаж. Производителя поддержали волатильность валютных курсов, рост онлайн-продаж в два раза и отложенный спрос после отмены ограничений.



«Мы отметили необычайно высокий рост спроса на крупную бытовую технику сразу после окончания карантина и то, как произошло изменение сезональности: этим летом стала пользоваться повышенным спросом не только традиционная для этого сезона техника — холодильники или морозильные камеры, — но и встраиваемая техника, спрос на которую обычно летом имеет тенденцию к снижению: духовые шкафы, варочные панели, посудомоечные машины», — заявил гендиректор «БСХ Россия» Хюберт де Хаан.

Лучше всего дела в этом году идут у производителей лекарств и медицинских материалов. Объем отгруженной ими продукции вырос на 34,1%, до 29,7 млрд рублей. ИПП петербургских фармкомпаний в январе — августе вырос на 19%. На высоких объемах производства, например, компании «Полисан» в первом полугодии отразилось то, что предприятие работало круглосуточно в пандемию, а также то, что выпускаемые им препараты попали в рекомендации Минздрава по борьбе с коронавирусом, отмечает коммерческий директор компании Дмитрий Борисов. За нынешние показатели производителей лекарств тоже волноваться не приходится — лечить в Петербурге есть кого.



Фармкомпании в пандемию активно работали на экспорт, как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. «За семь месяцев «Герофарм» продемонстрировал прирост продаж относительно аналогичного периода 2019 года на 18%», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

Для средних и малых предприятий химпрома пандемия тоже обернулась ростом экспорта. В такой ситуации неожиданно для себя оказались производители резиновых и пластмассовых изделий. Взлетел спрос на медицинские изделия из полимеров: до пандемии многие комплектующие были китайскими, как и в приборостроении, говорит гендиректор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков. При этом Петростат фиксирует, что объем отгруженных производителями полимеров в январе — июле незначительно снизился (-1,1%) по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако у производителей химических веществ этот показатель вырос на 5% и принес им дополнительно 2,2 млрд рублей.

В плюсе оказались и производители табачных изделий, отгрузив на 18% больше собственной продукции, чем в январе — июле 2020 года. А вот у мебельщиков этот показатель снизился на 10,1%. Отрасль переживает не лучшие времена. Если до июня она чувствовала себя еще нормально за счет заказов, сделанных до карантина, то во втором полугодии ситуация будет гораздо хуже, считает директор Первой мебельной фабрики (ПМФ) Александр Шестаков.

«Мебельная промышленность работает с отсрочкой на пару месяцев от момента заказа. Если, условно говоря, магазины и торговые центры были закрыты [с апреля по июнь], на промышленное производство это влияет через два месяца. Получается август-сентябрь. Ситуация именно вот в эти месяцы очень плохая», — объясняет он.

Какие результаты петербургские предприятия покажут в сентябре-декабре, зависит от второй волны коронавируса. Картину конца года, скорее всего, можно будет рисовать по итогу сентября, считает Дмитрий Борисов. И многие, как и Александр Шестаков, надеются, что в случае второй волны жесткие ограничительные меры вводить не будут.

«Такой ситуации [как весной, с введением нерабочих дней] не будет уже, — считает исполнительный директор Завода имени Климова Александр Ватагин. — Мы потренировались в такой самой жесткой модели, поэтому думаю, что все готовы к второй волне. Ждем прививки и вакцинацию».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

