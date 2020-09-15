NYT выяснила, что Навальный планирует вернуться в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии 15 сентября пишет газета The New York Times.
«Навальныйне собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания, указав, что оппозиционер рассказал это в разговоре с прокурором.
Источник добавил, что политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.
Клиника ранее сообщила, что Навальный на некоторое время уже может вставать с постели. Анонимный источник Reuters рассказал, что приказ отпустить оппозиционера на лечение в Германию поступил «непосредственно из Кремля без объяснения причин».
Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Он также уточнил, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он отметил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Немецкие врачи вывели его из комы.