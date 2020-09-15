NYT выяснила, что Навальный планирует вернуться в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии 15 сентября пишет газета The New York Times.



«Навальныйне собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания, указав, что оппозиционер рассказал это в разговоре с прокурором.



Источник добавил, что политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.

