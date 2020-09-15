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15.09.2020 07:10
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NYT выяснила, что Навальный планирует вернуться в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии 15 сентября пишет газета The New York Times.

«Навальныйне собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания, указав, что оппозиционер рассказал это в разговоре с прокурором.

Источник добавил, что политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.

Клиника ранее сообщила, что Навальный на некоторое время уже может вставать с постели. Анонимный источник Reuters рассказал, что приказ отпустить оппозиционера на лечение в Германию поступил «непосредственно из Кремля без объяснения причин».

Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Он также уточнил, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он отметил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Немецкие врачи вывели его из комы.

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Комментарии (20)

change_it
А никто и не сомневался, что он вернется. Такой человек.
baddancer
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: "ЭТО УНИЧТОЖИТ ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ, НО У НАС НЕТ ВЫБОРА".

Названа сумма, за которую Россия согласна забрать Алексея Навального назад.
Мужской Взгляд
А зачем ему в Россию, из Израиля удобней.
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