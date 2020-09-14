FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 17:38
0
Печать

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Среднегодовой размер пенсии в России в 2021 году вырастет на 6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд России.

По данным ведомства, в следующем году он составит 17 443 рубля. И получать выплату по старости, по данным Пенсионного фонда, будут 43 млн граждан.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В Минтруде сообщили, что в следующем году вырастет и материнский капитал, право на которое получат в 2021 году 1,2 млн семей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний