Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Среднегодовой размер пенсии в России в 2021 году вырастет на 6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд России.



По данным ведомства, в следующем году он составит 17 443 рубля. И получать выплату по старости, по данным Пенсионного фонда, будут 43 млн граждан.



«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

