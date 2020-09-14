В Петербурге отец через суд пытается обеспечить импортным лекарством детей с редкой болезнью

Куйбышевский районный суд рассмотрит исковое заявление петербуржца, который рассчитывает на бесплатные лекарства для своих детей. Им необходим препарат, не зарегистрированный в России.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 сентября, с иском к комитету по здравоохранению Смольного обратился Зафар Тошназаров. Поводом для тяжбы стало здоровье детей двух и трёх лет. Обоим диагностировали пропионовую ацидурию — редкое наследственное заболевание обмена веществ.



Консилиум врачей рекомендовал лечение препаратом Carbaglu (карглумовая кислота). Детям в год необходимо 37 упаковок по 60 таблеток каждому, цена за одну в Интернете превышает 50 тысяч рублей. На территории России лекарство не зарегистрировано.

