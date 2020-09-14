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14.09.2020 15:14
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В Ленобласти нашлось одно поселение, голосовавшее против Дрозденко. Он не огорчился

Единственным поселением в Ленобласти, где действующий губернатор Александр Дрозденко набрал на некоторых участках менее 50% голосов, стал город-муравейник Мурино Всеволожского района. Об этом 14 сентября пишет 47news.

Согласно данным системы «ГАС-Выборы», менее половины голосов Дрозденко набрал на 9 из 21 участка в Мурино. Наименьший результат достигнут на участке №972 — там за действующего губернатора проголосовали всего 26,77% избирателей, а победил Александр Габитов.

«Это не показатель моей популярности или непопулярности. На этих участках проходили местные выборы, и потенциальные кандидаты, в основном оппозиционные, вели свой электорат. Видимо, логика такая: раз на муниципальных выборах человек голосует против власти, то и против «Единой России» тоже. Кстати, явка там была совсем мизерная», — прокомментировал такой результат 47news сам Дрозденко.

В целом действующий губернатор победил на выборах с результатом 83,61%.

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Комментарии (3)

***_555
Там 70% - бывшие жители Петербурга. Вот и прокатили единорасть.
sektor7
Ахахаха!!
Он им развязки строил, открывал, разрешения на строительство, жить рядом со столицей в принципе приезжим с провинций разрешил.
А они против. Вот и весь сказ.
Людям сейчас нельзя помогать, они потом на шею садятся. Одни потребители.
Петр Петров
Не город муравейник, а город человейник!
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