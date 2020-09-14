О завершении бдения на крыше сообщает фотокорреспондент «Фонтанки» днем 14 сентября: «Подогнали автолестницу, он залез в люльку и спустился». В МЧС уточнили, что пострадавших в инциденте нет.

Трудник Сергей Игнатенко согласился слезть с крыши Александро-Невской лавры в обмен на беседу с прокурором.

Игнатенко попал в руки полицейских, чему мужчина сопротивлялся. Ранее он говорил, что сотрудникам в форме МВД не доверяет. Игнатенко завели в лавру и после беседы отпустили.



Мужчина согласился слезть только в обмен на аудиенцию у прокурора Центрального района. С территории мужского монастыря он уехал на такси с бумажкой, на которой был указан адрес прокуратуры на Лиговском проспекте, 44.

