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14.09.2020 14:44
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С крыши Александро-Невской лавры спустили мужчину. Он дождался прокурора

Трудник Сергей Игнатенко согласился слезть с крыши Александро-Невской лавры в обмен на беседу с прокурором.

О завершении бдения на крыше сообщает фотокорреспондент «Фонтанки» днем 14 сентября: «Подогнали автолестницу, он залез в люльку и спустился». В МЧС уточнили, что пострадавших в инциденте нет.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Игнатенко попал в руки полицейских, чему мужчина сопротивлялся. Ранее он говорил, что сотрудникам в форме МВД не доверяет. Игнатенко завели в лавру и после беседы отпустили.

Мужчина согласился слезть только в обмен на аудиенцию у прокурора Центрального района. С территории мужского монастыря он уехал на такси с бумажкой, на которой был указан адрес прокуратуры на Лиговском проспекте, 44.

«Приедешь ко мне, все расскажешь», — пообещал труднику прокурор.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сергей Игнатенко провел на крыше Благовещенской усыпальницы 13 часов. Он опасался за свою жизнь, считая, что готовится его убийство. По мнению Игнатенко, он носитель важной информации о преступной группе, промышляющей в Ростовской области квартирными мошенничествами, проституцией и киберпреступлениями.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

DrDick
Жалко мужика, паранойальная шизофрения у него.
sakorol
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!
iphonedimona
Очередной сюжет из "Кавказской пленницы".
-Могу я видеть прокурора?
-Можете. Где у нас прокурор?
-В 6-й палате, где раньше Наполеон был.

Отдайте колбасу отцу Фёдору, нехристи...
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