С крыши Александро-Невской лавры спустили мужчину. Он дождался прокурора
Трудник Сергей Игнатенко согласился слезть с крыши Александро-Невской лавры в обмен на беседу с прокурором.
О завершении бдения на крыше сообщает фотокорреспондент «Фонтанки» днем 14 сентября: «Подогнали автолестницу, он залез в люльку и спустился». В МЧС уточнили, что пострадавших в инциденте нет.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Игнатенко попал в руки полицейских, чему мужчина сопротивлялся. Ранее он говорил, что сотрудникам в форме МВД не доверяет. Игнатенко завели в лавру и после беседы отпустили.
Мужчина согласился слезть только в обмен на аудиенцию у прокурора Центрального района. С территории мужского монастыря он уехал на такси с бумажкой, на которой был указан адрес прокуратуры на Лиговском проспекте, 44.
«Приедешь ко мне, все расскажешь», — пообещал труднику прокурор.
Сергей Игнатенко провел на крыше Благовещенской усыпальницы 13 часов. Он опасался за свою жизнь, считая, что готовится его убийство. По мнению Игнатенко, он носитель важной информации о преступной группе, промышляющей в Ростовской области квартирными мошенничествами, проституцией и киберпреступлениями.