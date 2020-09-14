Сидящий на крыше Александро-Невской лавры трудник Сергей Игнатенко потребовал разговора с прокурором. Он хочет заявить о серии преступлений, но полиции не доверяет.



Об ультиматуме Игнатенко сообщил собравшимся у Благовещенской усыпальницы в лавре журналистам днем 14 сентября. Он сбросил с крыши для распространения в СМИ свое заявление о преступлениях, информацией о которых он обладает.



Из текста заявления следует, что Игнатенко жил в Волгодонске Ростовской области. Два года назад ушел от жены, забрав важные документы. Они якобы свидетельствуют о совершении группой лиц квартирных мошенничеств, киберпреступлений, организации проституции.

