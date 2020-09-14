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14.09.2020 13:56
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На крышу мужского монастыря в Петербурге требуют прокурора — поговорить о киберпреступлениях и проституции

Сидящий на крыше Александро-Невской лавры трудник Сергей Игнатенко потребовал разговора с прокурором. Он хочет заявить о серии преступлений, но полиции не доверяет.

Об ультиматуме Игнатенко сообщил собравшимся у Благовещенской усыпальницы в лавре журналистам днем 14 сентября. Он сбросил с крыши для распространения в СМИ свое заявление о преступлениях, информацией о которых он обладает.

Из текста заявления следует, что Игнатенко жил в Волгодонске Ростовской области. Два года назад ушел от жены, забрав важные документы. Они якобы свидетельствуют о совершении группой лиц квартирных мошенничеств, киберпреступлений, организации проституции.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Меня пытались убить. Я переехал год назад в Санкт-Петербург. Но и тут меня хотели отравить», — утверждает Игнатенко.

С петербургской полицией трудник монастыря говорить отказывается. Не доверяет.

«Если меня увезут в отдел, живым не выйду. Мне нужен прокурор», — говорит мужчина.

Переговорщики передали Игнатенко, что прокурор Центрального района приехал в лавру, и предложили спуститься. Трудник для начала попросил ознакомиться с его заявлением.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В ночь на 14 сентября трудник Александро-Невской лавры забрался на крышу Благовещенской усыпальницы и сообщил братии, что его хотят убить. Игнатенко взял с собой нож — для самообороны.

В пресс-службе Александро-Невской лавры «Фонтанке» сообщили, что трудник 1980 года рождения устроился в монастырь полтора месяца назад. К работе относился добросовестно, претензий к нему нет. По мнению администрации монастыря, мужчина проявляет признаки мании преследования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

dddmmm
Это он с утра всё там сидит? Не холодно? Да и обедать пора.
OldObyvatel
Проповедовать среди птиц когда начнет? На третий день? Дайте ему колбасы, а то ведь придется расследовать, не дай Бог, внезапную смерть от неизвестного вещества.
hal9000
Ростов довольно таки криминализирован..и даже через чур..там все моХет быть...
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