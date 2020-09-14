На крышу мужского монастыря в Петербурге требуют прокурора — поговорить о киберпреступлениях и проституции
Сидящий на крыше Александро-Невской лавры трудник Сергей Игнатенко потребовал разговора с прокурором. Он хочет заявить о серии преступлений, но полиции не доверяет.
Об ультиматуме Игнатенко сообщил собравшимся у Благовещенской усыпальницы в лавре журналистам днем 14 сентября. Он сбросил с крыши для распространения в СМИ свое заявление о преступлениях, информацией о которых он обладает.
Из текста заявления следует, что Игнатенко жил в Волгодонске Ростовской области. Два года назад ушел от жены, забрав важные документы. Они якобы свидетельствуют о совершении группой лиц квартирных мошенничеств, киберпреступлений, организации проституции.
«Меня пытались убить. Я переехал год назад в Санкт-Петербург. Но и тут меня хотели отравить», — утверждает Игнатенко.
С петербургской полицией трудник монастыря говорить отказывается. Не доверяет.
«Если меня увезут в отдел, живым не выйду. Мне нужен прокурор», — говорит мужчина.
Переговорщики передали Игнатенко, что прокурор Центрального района приехал в лавру, и предложили спуститься. Трудник для начала попросил ознакомиться с его заявлением.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В ночь на 14 сентября трудник Александро-Невской лавры забрался на крышу Благовещенской усыпальницы и сообщил братии, что его хотят убить. Игнатенко взял с собой нож — для самообороны.
В пресс-службе Александро-Невской лавры «Фонтанке» сообщили, что трудник 1980 года рождения устроился в монастырь полтора месяца назад. К работе относился добросовестно, претензий к нему нет. По мнению администрации монастыря, мужчина проявляет признаки мании преследования.