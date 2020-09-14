Мужчина на крыше Александро-Невской лавры перешел от трагичного к насущному. Он «стреляет» сигареты у прохожих

Фотокорреспондент «Фонтанки» передает, что мужчина сидит на крыше Благовещенской усыпальницы на территории монастыря.

«Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь», — сообщили «Фонтанке» днем 14 сентября в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.

На территории Александро-Невской лавры продолжается высотный марафон с участием трудника мужского монастыря.

«Переговорщики вылезли на крышу, спрашивают, сколько он еще будет сидеть», — сообщил журналист.



Местная попрошайка уверяет, что оцепление сняли около 11 часов утра. Полиция, скорая и пожарные отъехали от Благовещенской церкви. У въезда в лавру стоят одна полицейская машина и «Лада Ларгус» городской службы пожаротушения.



Мужчина, объяснивший бдение на крыше опасением за свою жизнь, просит прохожих угостить его сигаретой. Но спускаться пока не желает. Табак ему передали переговорщики.



В Александро-Невской лавре «Фонтанке» уточнили, что на крышу забрался не монах, а трудник.

