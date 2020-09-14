FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 12:32
6
Печать

Мужчина на крыше Александро-Невской лавры перешел от трагичного к насущному. Он «стреляет» сигареты у прохожих

На территории Александро-Невской лавры продолжается высотный марафон с участием трудника мужского монастыря.

«Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии, возможно, ему потребуется медицинская помощь», — сообщили «Фонтанке» днем 14 сентября в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.

Фотокорреспондент «Фонтанки» передает, что мужчина сидит на крыше Благовещенской усыпальницы на территории монастыря.

«Переговорщики вылезли на крышу, спрашивают, сколько он еще будет сидеть», — сообщил журналист.

Местная попрошайка уверяет, что оцепление сняли около 11 часов утра. Полиция, скорая и пожарные отъехали от Благовещенской церкви. У въезда в лавру стоят одна полицейская машина и «Лада Ларгус» городской службы пожаротушения.

Мужчина, объяснивший бдение на крыше опасением за свою жизнь, просит прохожих угостить его сигаретой. Но спускаться пока не желает. Табак ему передали переговорщики.

В Александро-Невской лавре «Фонтанке» уточнили, что на крышу забрался не монах, а трудник.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

COVID-2036
вот, давайте теперь по каждому случаю появления соленоида на улицах СПб заметки публиковать... они и так уже чуть ли не каждый день на тротуарах попадаются и это только те, которые совсем неадекватные.
++
hal9000
Курят обычно когда выпьют..пусть проверят кагор на месте ли..пересчитают бутылки...похоже оприходовал пару бутылок точно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний