Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 14 сентября на крышу монастырского здания взобрался вооруженный ножом 40-летний послушник. Его необычное бдение заметили не сразу, а когда попросили спуститься, мужчина сообщил, что на земле его хотят убить.



В лавру приехали полиция, скорая и МЧС. Переговоры длятся одиннадцатый час. В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что мужчина уже не стоит на высоте, а присел на крышу пристройки.

