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14.09.2020 11:46
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«Меня хотят убить». Вооруженный послушник Александро-Невской лавры взобрался на крышу монастыря

Спасательную операцию развернули на территории мужского монастыря «Александро-Невская лавра» оперативные службы Петербурга.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 14 сентября на крышу монастырского здания взобрался вооруженный ножом 40-летний послушник. Его необычное бдение заметили не сразу, а когда попросили спуститься, мужчина сообщил, что на земле его хотят убить.

В лавру приехали полиция, скорая и МЧС. Переговоры длятся одиннадцатый час. В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что мужчина уже не стоит на высоте, а присел на крышу пристройки.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Пресс-секретарь Александро-Невской лавры Наталья Родоманова на звонок «Фонтанки» ответила: «Господи, помилуй. От вас первого услышала».

Она пообещала предоставить комментарий монастыря по возможности оперативно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Din1922
Может действительно я буйная фантазия "Фонтанки"?
Иван 2пырьев
Пресс-секретарь Александро-Невской лавры Наталья Родоманова на звонок «Фонтанки» ответила: «Господи, помилуй. От вас первого услышала».

У Дмитрий "А я не в курсе" Пескова научилась?
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