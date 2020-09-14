«Меня хотят убить». Вооруженный послушник Александро-Невской лавры взобрался на крышу монастыря
Спасательную операцию развернули на территории мужского монастыря «Александро-Невская лавра» оперативные службы Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 14 сентября на крышу монастырского здания взобрался вооруженный ножом 40-летний послушник. Его необычное бдение заметили не сразу, а когда попросили спуститься, мужчина сообщил, что на земле его хотят убить.
В лавру приехали полиция, скорая и МЧС. Переговоры длятся одиннадцатый час. В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что мужчина уже не стоит на высоте, а присел на крышу пристройки.
Пресс-секретарь Александро-Невской лавры Наталья Родоманова на звонок «Фонтанки» ответила: «Господи, помилуй. От вас первого услышала».
Она пообещала предоставить комментарий монастыря по возможности оперативно.