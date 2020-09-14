Стартует первый отборочный этап премии «Фонтанка.ру. Признание и влияние»

14 сентября начинается выдвижение претендентов на ежегодную городскую премию «Фонтанка.ру. Признание и влияние». Это поистине народная премия: только от голосов петербуржцев будет зависеть, кто победит. Каждый из вас может назвать компанию, которая поборется за почетное право называться лучшей в своей категории.

Обычно предприниматели сами благодарят нас: за покупку, за то, что мы выбираем их, за то, что приходим к ним снова и приводим друзей. Премия «Фонтанка.ру. Признание и влияние» — наоборот, знак нашей благодарности за работу тем, кто меняет к лучшему наш город и делают нашу жизнь чуточку удобнее и приятнее.

В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении.

«Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты.



«Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечивших учебный процесс в необычных обстоятельствах.



«Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации.



«Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров



«Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества.



«Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы.

«Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области.



«Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации.



«Бизнес-старт года»: самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.

Кроме того, в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителя также будет за вами.



Первый этап конкурса — отборочный тур, в котором жители города предлагают любую — но только одну — компанию в каждой из номинаций. Если вам нравится, как вас обслуживает в любимом баре, как учат студентов в конкретном вузе, как организована работа в бизнес-центре, если знаете яркий и нужный городу новый проект, запустившийся в 2019–2020 годах, или хотите особо отметить вашего работодателя, называйте их, чтобы они попали в число финалистов и удостоились народной премии «Фонтанки». В год своего 20-летия самый популярный в городе интернет-портал считает вручение наград достойнейшим особой миссией. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. Сбор голосов начинается 14 сентября на специальной странице премии. Обратите внимание: чем больше петербуржцев назовет ту или иную компанию, тем больше шансов у нее будет выйти в финал и побороться за почетное звание. Если вы желаете успеха вашей любимой компании, зовите голосовать за нее двоих друзей и коллег. Однако есть важный технический момент: чтобы предотвратить «накрутки», голоса будут приниматься только от тех, кто авторизуется на сайте голосования через одну из социальных сетей.