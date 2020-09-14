Спикер ЗакСа Макаров обещал поддержать заявки комитетов на финансирование социальной сферы. Добавят на МФЦ и капремонт

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров подвел итоги нулевых чтений проекта бюджета на ближайшие три года. По его словам, из дополнительных средств, которые запрашивали комитеты, до них дойдет каждый четвертый рубль.



«В рамках 44-х совещаний парламентарии рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном финансировании на общую сумму в 233 млрд рублей. Это более трети от всей суммы прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году, — заявил Макаров 14 сентября. — Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностей. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера».