Спикер ЗакСа Макаров обещал поддержать заявки комитетов на финансирование социальной сферы. Добавят на МФЦ и капремонт
Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров подвел итоги нулевых чтений проекта бюджета на ближайшие три года. По его словам, из дополнительных средств, которые запрашивали комитеты, до них дойдет каждый четвертый рубль.
«В рамках 44-х совещаний парламентарии рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном финансировании на общую сумму в 233 млрд рублей. Это более трети от всей суммы прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году, — заявил Макаров 14 сентября. — Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностей. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера».
В частности, по словам Макарова, безусловную поддержку депутатов получило предложение выделить дополнительно почти 8 млрд на медицину; кроме того, он положительно оценил запросы комитета по информатизации и связи на расширение сети многофункциональных центров. Необходимо увеличить финансирование ЖКХ: в частности, нарастить участие города в программе капремонта и выделить средства на теплоснабжение по льготным тарифам. Еще один пункт, который поддержали члена ЗакСа, — увеличение расходов на социальную поддержку инвалидов, пенсионеров, семей, в которых воспитываются дети, и других льготных категорий граждан — всего на сумму более 3,5 млрд рублей.
На прошлой неделе завершились рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакСа по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки».