«По вполне понятным причинам». Борис Гребенщиков перенёс концерт «Аквариума» в Минске
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что переносит концерт в Минске. Обращение к фанатам он выложил 13 сентября в Twitter
September 13, 2020
«По вполне понятным причинам концерт "Аквариума" 14 сентября в городе Минске в данный момент состояться не может. И мы не отменяем, а переносим этот концерт на то время, когда он станет возможен, и сами с нетерпением ждём, когда мы это узнаем», – сказал Гребенщиков.
В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста против Александр Лукашенко и насилия силовиков после того, как было объявлено о том, что действующий президент набрал абсолютное большинство голосов, а независимый кандидат Светлана Тихановская покинула страну.
В Петербурге Борис Гребенщиков выступил на фестивале «Части света» 12 сентября. В город он приехал из Великобритании, где провёл всю пандемию.