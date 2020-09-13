«По вполне понятным причинам». Борис Гребенщиков перенёс концерт «Аквариума» в Минске

«По вполне понятным причинам концерт "Аквариума" 14 сентября в городе Минске в данный момент состояться не может. И мы не отменяем, а переносим этот концерт на то время, когда он станет возможен, и сами с нетерпением ждём, когда мы это узнаем», – сказал Гребенщиков.

В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста против Александр Лукашенко и насилия силовиков после того, как было объявлено о том, что действующий президент набрал абсолютное большинство голосов, а независимый кандидат Светлана Тихановская покинула страну.