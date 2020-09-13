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13.09.2020 13:20
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Петербуржцы услышали вживую последний альбом БГ и «заказали» тепла

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Борис Гребенщиков, проведший всю пандемию в Великобритании, наконец, вернулся в Петербург и выступил перед поклонниками. Долгожданная встреча произошла на фестивале, им же организованным в качестве худрука, — «Части света». Однодневный праздник музыки разных стран и времен проходил в Юсуповском саду 12 сентября. К чести организаторов, в этом году, несмотря на ограничения числа мест в продаже из-за пандемии, пенсионеров вновь пускали бесплатно.

Петербуржцы смогли поднять себе настроение самой разной музыкой — в том числе безудержными Markscheider Kunst, нежной лирикой гусельницы Ольги Глазовой, армянским джазом от трио «Цвет граната» (Владимир Шуляковский, Владимир Волков, Виталий Погосян) и этно-электронный коллетив OYME с финно-угорскими песнями мокша, эрзя и шокша. Под руководством последних горожане, терпя накрапывавший дождь, просили по языческим обрядам немного тепла. К слову, помогло: погода вскоре наладилась, и концерт «Аквариума» обошелся без зонтиков.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Само выступление коллектива Бориса Гребенщикова изобиловало новыми песнями, знакомыми публике, в частности, по альбому «Знак огня», и за это время заслушанными поклонниками до готовности подпевать («Вон Вавилон», «Масала доса», «Изумрудная песня», «Мой ясный свет»). Закончили, правда, все равно стареньким, — «Стаканами», — и пожеланием веселой осени от БГ.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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