Борис Гребенщиков, проведший всю пандемию в Великобритании, наконец, вернулся в Петербург и выступил перед поклонниками. Долгожданная встреча произошла на фестивале, им же организованным в качестве худрука, — «Части света». Однодневный праздник музыки разных стран и времен проходил в Юсуповском саду 12 сентября. К чести организаторов, в этом году, несмотря на ограничения числа мест в продаже из-за пандемии, пенсионеров вновь пускали бесплатно.



Петербуржцы смогли поднять себе настроение самой разной музыкой — в том числе безудержными Markscheider Kunst, нежной лирикой гусельницы Ольги Глазовой, армянским джазом от трио «Цвет граната» (Владимир Шуляковский, Владимир Волков, Виталий Погосян) и этно-электронный коллетив OYME с финно-угорскими песнями мокша, эрзя и шокша. Под руководством последних горожане, терпя накрапывавший дождь, просили по языческим обрядам немного тепла. К слову, помогло: погода вскоре наладилась, и концерт «Аквариума» обошелся без зонтиков.