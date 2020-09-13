Все затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге переведены в положение «закрыто» под утро 13 сентября. Об этом сообщает дирекция КЗС. Город готовится к непогоде.



«В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября 2020 года и усилением юго-западного, западного ветра до 19-24 м/с принято решение о закрытии затворов КЗС. Согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений переведены в положение «закрыто» в 04.30 МСК», — говорится в сообщении.

