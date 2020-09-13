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13.09.2020 09:41
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Петербург готовится к воскресному шторму. На дамбе закрыли все затворы

Все затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге переведены в положение «закрыто» под утро 13 сентября. Об этом сообщает дирекция КЗС. Город готовится к непогоде.

«В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября 2020 года и усилением юго-западного, западного ветра до 19-24 м/с принято решение о закрытии затворов КЗС. Согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений переведены в положение «закрыто» в 04.30 МСК», — говорится в сообщении.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

«13 сентября синоптическую ситуацию сформирует тыловая часть североатлантического циклона, центр которого выйдет с запада в акваторию Белого моря. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможно формирование нагонного наводнения», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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