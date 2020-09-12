«Фонтанка» показывает видео с вылетевшим на остановку «БМВ». Ждавший трамвая пассажир может отмечать второй день рождения
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП на Московском проспекте, где «БМВ» утром 12 сентября влетел в трамвайную остановку.
Запись подтверждает предварительное столкновение «БМВ» с попутным «Ниссаном», перестроившимся в крайнюю левую полосу.
"Фонтанка.ру"
На остановке ждал трамвая одинокий пассажир. Влетевший в павильон «БМВ» разминулся с ним в опасной близости.
По данным УГИБДД Петербурга и области, пострадавших в аварии нет.