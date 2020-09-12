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12.09.2020 23:43
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«Фонтанка» показывает видео с вылетевшим на остановку «БМВ». Ждавший трамвая пассажир может отмечать второй день рождения

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись ДТП на Московском проспекте, где «БМВ» утром 12 сентября влетел в трамвайную остановку.

Запись подтверждает предварительное столкновение «БМВ» с попутным «Ниссаном», перестроившимся в крайнюю левую полосу.

"Фонтанка.ру"

На остановке ждал трамвая одинокий пассажир. Влетевший в павильон «БМВ» разминулся с ним в опасной близости.

По данным УГИБДД Петербурга и области, пострадавших в аварии нет.

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Комментарии (3)

Алексей Кучин
Конечно, Ниссан виноват. Но если бы БМВ соблюдал скоростной режим, то ничего бы не было. Наши беды от лихачей.
mix.mix_leero
От дураков на дорогах уже не спрятаться!
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