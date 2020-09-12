Чёрный BMW врезался в трамвайную остановке на площади Братьев Стругацких в Петербурге утром 12 сентября. Автомобиль вынес почти все стёкла в павильоне и смял часть забора.

Очевидцы отметили, что рядом с местом ДТП стоял подбитый «Ниссан Кашкай», что указывало на предварительное столкновение. «Водитель BMW ушёл от столкновения с другими транспортным средством», – пояснила произошедшее пользовательница Полина Радченко.



По словам других горожан, машина чудом не задела ребёнка, который сидел на остановке и ждал трамвай. О пострадавших не сообщается.