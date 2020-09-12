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12.09.2020 15:28
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Чёрный «БМВ» влетел в трамвайную остановку в Московском районе. Горожане рассказывают о мальчике, который выжил

Чёрный BMW врезался в трамвайную остановке на площади Братьев Стругацких в Петербурге утром 12 сентября. Автомобиль вынес почти все стёкла в павильоне и смял часть забора.

Очевидцы отметили, что рядом с местом ДТП стоял подбитый «Ниссан Кашкай», что указывало на предварительное столкновение. «Водитель BMW ушёл от столкновения с другими транспортным средством», – пояснила произошедшее пользовательница Полина Радченко.

По словам других горожан, машина чудом не задела ребёнка, который сидел на остановке и ждал трамвай. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (5)

-4°
Мне вот давно интересно, это дебилы покупают bmw, или купив, ими становятся под влиянием марки?
dragvs
Тотальный контроль скоростного режима. Превысил - автоматически становишься одним из виновных в ДТП. Только так.
Капитан Очевидность2
Опять БМВ?
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