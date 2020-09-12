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12.09.2020 19:38
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Пациентку больницы в Петербурге нашли мертвой под окнами. Ей требовалась кислородотерапия

В Петербурге погибла пациентка больницы № 15 на Авангардной улице. Ее тело нашли под окнами палаты. О смерти женщины 12 сентября «Фонтанке» сообщила ее сестра Людмила.

«Рано утром нам позвонили из хирургического отделения и сообщили, что Любовь в пять часов разбилась. Соседка по палате громко звала на помощь, но персонал пришел не сразу», - вспоминает собеседница.

В больницу 63-летнюю пациентку привезли 8 сентября родственники. Дома Любовь потеряла способность дышать. Ей диагностировали тяжелое повреждение легких. Со слов врачей, говорит Людмила, сестра находилась на оксигенотерапии.

«В медицинской карточке я увидела пометку о положительном тесте на COVID-19, но официально нам об этом не сообщали», - уточнила она.

«Пациентка страдала тяжелым неизлечимым заболеванием. Всю необходимую помощь в отделении получала. Информация о том, что соседка по палате звала на помощь, не подтверждается. Ответственные сотрудники находились на своих местах. Пациентка была доставлена в приемное отделение, где ей пытались оказать экстренную помощь. На место тут же была вызвана полиция», - так прокомментировали случившееся «Фонтанке» в комитете здравоохранения.

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Комментарии (27)

dragvs
Ужасы российской системы здравоохранения и пофигизм чиновников...
Мимопрохожу
Ну вот такая у нас система здравоохранения. Врачи-"герои" и не успевшие ощутить на себе их героический труд умирающие пациенты.
SERGEY111
Хочешь выжить причём дома в тёплой постели не трогай 03 , хочешь сдохнуть под забором тогда звони чтобы отвезли в любую больничку .
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