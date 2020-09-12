Пациентку больницы в Петербурге нашли мертвой под окнами. Ей требовалась кислородотерапия
В Петербурге погибла пациентка больницы № 15 на Авангардной улице. Ее тело нашли под окнами палаты. О смерти женщины 12 сентября «Фонтанке» сообщила ее сестра Людмила.
«Рано утром нам позвонили из хирургического отделения и сообщили, что Любовь в пять часов разбилась. Соседка по палате громко звала на помощь, но персонал пришел не сразу», - вспоминает собеседница.
В больницу 63-летнюю пациентку привезли 8 сентября родственники. Дома Любовь потеряла способность дышать. Ей диагностировали тяжелое повреждение легких. Со слов врачей, говорит Людмила, сестра находилась на оксигенотерапии.
«В медицинской карточке я увидела пометку о положительном тесте на COVID-19, но официально нам об этом не сообщали», - уточнила она.
«Пациентка страдала тяжелым неизлечимым заболеванием. Всю необходимую помощь в отделении получала. Информация о том, что соседка по палате звала на помощь, не подтверждается. Ответственные сотрудники находились на своих местах. Пациентка была доставлена в приемное отделение, где ей пытались оказать экстренную помощь. На место тут же была вызвана полиция», - так прокомментировали случившееся «Фонтанке» в комитете здравоохранения.