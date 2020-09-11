МВД подготовило новый регламент сдачи экзаменов на права

Как сообщает 11 сентября пресс-служба МВД РФ, регламент предусматривает проведение практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях дорожного движения. Экзамен на площадке, по новому регламенту, проводиться не будет.

Документ скорректировал список ошибок и нарушений, за которые полагаются штрафные баллы. Их разделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам, а грубые ошибки, которые повлекут немедленное завершение экзамена, вынесли в отдельный блок. К примеру, экзамен сразу завершился, если кандидат в водители не пристегнется или использует телефон во время движения. Как и ранее, для сдачи экзамена требуется набрать менее 5 штрафных баллов.

Практический экзамен на мототранспортных средствах значительных изменений не претерпел, но некоторые упражнения изменили с учетом опыта проведения экзаменов. Так, проект регламента предусматривает новую схему упражнения «Габаритной восьмерки». Чтобы более объективно оценить умение маневрировать в ограниченном пространстве, экзаменуемому предложат проехать по траектории в форме «восьмерки» в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Помимо этого документ оптимизирует некоторые административные процедуры. Так, для подачи заявления при непосредственном обращении в экзаменационное подразделение заявителю достаточно будет предоставить только комплект документов, а должное лицо уже оформит заявление, распечатает и передаст его ему на подпись. Но это касается только заявлений, поданных при личном обращении в подразделение. Формат подачи заявлений через госуслуги не изменяется.