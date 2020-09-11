FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 17:46
0
Печать

В Пулково проверили документы у песчанок и кустарниковых белок. Они оценили петербургскую погоду

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили 15 грызунов в грузовом терминале Пулково. Животных ждут в Карелии.

Как сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября, ветеринарный контроль в Пулково прошли десять песчанок и пять дегу. Все они прибыли из Краснодарского края и транзитом через Петербург путешествуют в Карелию, где встречать их будет индивидуальный предприниматель.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

Петербургский климат в большей степени могли оценить дегу. Кустарниковые белки, распространённые в Аргентине, Боливии, Перу и Чили, плохо переносят летнюю жару и на солнце легко могут поймать тепловой удар. Похожие на крыс песчанки более теплолюбивы и при низких температурах рискуют впасть в оцепенение. Впрочем, осень в Северной столице не настолько холодная.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний