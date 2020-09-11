В Пулково проверили документы у песчанок и кустарниковых белок. Они оценили петербургскую погоду
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили 15 грызунов в грузовом терминале Пулково. Животных ждут в Карелии.
Как сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября, ветеринарный контроль в Пулково прошли десять песчанок и пять дегу. Все они прибыли из Краснодарского края и транзитом через Петербург путешествуют в Карелию, где встречать их будет индивидуальный предприниматель.
Петербургский климат в большей степени могли оценить дегу. Кустарниковые белки, распространённые в Аргентине, Боливии, Перу и Чили, плохо переносят летнюю жару и на солнце легко могут поймать тепловой удар. Похожие на крыс песчанки более теплолюбивы и при низких температурах рискуют впасть в оцепенение. Впрочем, осень в Северной столице не настолько холодная.