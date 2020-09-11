Дело Навального сегодня обсуждается в бундестаге. Германия хочет от ЕС, НАТО и G7 «эффективных выводов» в отношении России
Парламент Германии сегодня сформирует позицию по делу Навального. Власти ФРГ подчеркивают, что это «не двусторонний конфликт между Германией и Россией».
«Позиция федерального правительства по делу [Алексея] Навального» — тема текущего заседания, которая будет объявлена в пятницу, 11 сентября 2020 года, <...> в качестве последнего пункта повестки дня», — сообщается 11 сентября на сайте бундестага.
Предвосхищая заседание, глава МИД Германии в комментарии ZDF подчеркнул, что дело не идет о двустороннем конфликте двух стран. «Это проблема всего международного сообщества. <...> Пусть ЕС, НАТО и G7 сделают эффективные выводы», — отметил Хайко Маас. Он подчеркнул, что задача ФРГ — докопаться до истины. Министр призвал Россию внести свой вклад в расследование.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.