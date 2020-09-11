Дело Навального сегодня обсуждается в бундестаге. Германия хочет от ЕС, НАТО и G7 «эффективных выводов» в отношении России

Парламент Германии сегодня сформирует позицию по делу Навального. Власти ФРГ подчеркивают, что это «не двусторонний конфликт между Германией и Россией».



«Позиция федерального правительства по делу [Алексея] Навального» — тема текущего заседания, которая будет объявлена в пятницу, 11 сентября 2020 года, <...> в качестве последнего пункта повестки дня», — сообщается 11 сентября на сайте бундестага.



Предвосхищая заседание, глава МИД Германии в комментарии ZDF подчеркнул, что дело не идет о двустороннем конфликте двух стран. «Это проблема всего международного сообщества. <...> Пусть ЕС, НАТО и G7 сделают эффективные выводы», — отметил Хайко Маас. Он подчеркнул, что задача ФРГ — докопаться до истины. Министр призвал Россию внести свой вклад в расследование.

