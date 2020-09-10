Теодор Курентзис вновь открывает Дом Радио: там покажут фильм о «Гражданской обороне», «Осла» и «Глупую лошадь»

Коллективы musicAeterna Теодора Курентзиса открывают второй сезон в Доме Радио. В программе, заявленной на первые осенние месяцы, — лекции и диспуты о мировых проблемах, образовательный проект «Лаборатория современного зрителя» для подготовки слушателей к концертам, вечера камерной музыки и кинопоказы.

Сам Дом Радио возобновит работу 15 сентября — к работе в творческой резиденции вернется композитор Алексей Ретинский, который, среди прочего, готовит перформанс «Глупая лошадь» на музыку современного петербургского композитора Александра Кнайфеля к 19 сентября. А первое мероприятие для публики планируется на 17 сентября — это будет круглый стол «Святая София. Мир до и после» - участники обсудят значение этого храма для мировой культуры и произошедшее недавно изменение его статуса.



В фойе Дома Радио уже в сентябре начнут проводить концерты камерной музыки. Первый запланирован на 23 сентября — выступит трио солистов musicAeterna: Владислав Песин (скрипка), Мириам Пранди (виолончель) и Георгий Мансуров (кларнет).

24 сентября откроется цикл кинопоказов экспериментального кино и видеоарта. Первой покажут трехчасовую картину «Осел» легендарного режиссера Анатолия Васильева (с которым Курентзис, кстати, снимался в фильме «Дау»). В дальнейшем показы будут проводить дважды в месяц по четвергам. Среди заявленных картин - фантазия Рустама Хамдамова «Мешок без дна», полнометражный дебют 2016 года видеохудожника Даниила Зинченко «Эликсир», а также документальный фильм о ранних годах «Гражданской обороны» «Здорово и вечно» Натальи Чумаковой и Анны Цирлиной.

Также возобновит работу «Лаборатория современного зрителя» - цикл мероприятий по подготовке слушателей к предстоящим концертам musicAeterna. Их расписание еще не известно, но точно можно сказать, что она пройдет в преддверии ноябрьских концертов маэстро и будет посвящена творчеству Чайковского (правда, пока что в России исполнение Шестой симфонии заявлено лишь в Москве).

