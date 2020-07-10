Собор Святой Софии теперь официально мечеть. РПЦ предупреждала о «глубокой боли» после такого решения
Турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому стамбульский собор Святой Софии функционировал как музей.
«Государственный совет Турции в пятницу огласит решение по вопросу превращения музея Айя-Софьи (Святой Софии) в мечеть», — сообщает 10 июля агентство Anadolu.
О намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно в июне. Турция настаивала, что может самостоятельно распоряжаться находящимся на ее территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО.
В других странах выступили против. Так, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас напомнил, что собор был построен как главная резиденция греческой православной церкви. Патриарх Кирилл накануне также прокомментировал план турецких властей, предупредив, что их решение «отзовется глубокой болью в русском народе». «Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня», — говорится в заявлении РПЦ.
Напомним, что Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана. После краха Византии собор был мечетью, пока в 1935 году Ататюрк не присвоил ему статус музея.