«Я не могу забыть момент, когда крепко держал ваше превосходительство за руку». Впервые опубликованы отрывки из «любовных» писем Кем Чен Ына и Трампа

Американский президент охарактеризовал их как «любовные», но Вудворд пишет, что они демонстрируют «дипломатические ухаживания», которые заставили Трампа от насмешек над Ким Чен Ыном как «маленьким человеком-ракетой» и угроз «огня и ярости» стать первым действующим президентом США, который встретился с северокорейским лидером. По словам автора, обращения наполнены «заявлениями о личной верности, которые могут быть произнесены рыцарями Круглого стола или, возможно, женихами».

Лидеры Северной Кореи и США за последние два года обменялись 27 письмами, и 10 сентября их содержание впервые стало публичным благодаря новой книге американского журналиста-расследователя Боба Вудворда «Ярость»*. Телеканал CNN обнародовал два письма Кем Чен Ына Трампу. Кажется, изящная лесть творит чудеса.

Витиеватые фразы Ким Чен Ына содержат неприкрытую лесть. Так, один раз он писал, что встреча с Трампом будет «напоминать сцену из фантастического фильма», а в другой так: «...глубокая и особенная дружба между нами будет действовать как волшебная сила». По словам Вудворда, аналитики были поражены тем, насколько ловко автор удовлетворил манию величия Трампа. Даже ЦРУ было ошеломлено, как грамотно были составлены письма.

Так, в одном из них северокорейский лидер признаётся, что встреча с президентом США в Сингапуре — «драгоценное воспоминание».

«Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я крепко держал за руку ваше превосходительство в этом прекрасном и священном месте, а весь мир наблюдал за этим с большим интересом», — пишет Ким Чен Ын.

*Вудворду, двукратному обладателю Пулитцеровской премии, показали письма, но не разрешили делать копии или фотографировать. Он прочитал их на диктофон и в книге представил расшифровки.

