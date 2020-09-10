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10.09.2020 17:25
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Пьяная молодежь куражилась, прыгая на голове петербуржца. За его смерть суд назначил небольшие сроки

В Петербурге огласили приговор по делу о жестоком избиении прохожего пьяной молодежью. Смертоносный прыжок подростка двумя ногами на голову беззащитного оценен в четыре года колонии, его автор может скоро оказаться на свободе.

О приговоре двум фигурантам сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 10 сентября.

«Присяжные признали подсудимых виновными и заслуживающими снисхождения.

Октябрьский районный суд назначил наказание Виктору Анисимову в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима, второму подсудимому — сроком на 4 года в колонии общего режима», — уточняет пресс-служба.

Второму подсудимому на момент преступления было 17 лет. «Фонтанка» рассказывала о пьяных посиделках молодежи во дворе 256-й школы в ночь на 1 сентября 2018 года. Проходивший мимо 32-летний Андрей Минчук был втянут в неравный конфликт. Как установил суд, Анисимов нанес руками не менее трех ударов потерпевшему, который упал на асфальт. Подросток прыгнул двумя ногами на голову Минчука.

Умер прохожий не сразу, уголовное дело возбудили и расследовали по статье 111, часть 4, «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

Подросток может скоро подать на условно-досрочное освобождение. В срок наказания зачтен арест. Анисимову сидеть дольше, но ненамного.

С подсудимых взысканы 60 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда и более 1,1 миллиона рублей — в качестве компенсации морального.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Урус-Баши
За метание пустого пластикового стаканчика в сторону беззащитного стража со щитом и в латах дают больше. Держат нас за крепостных. Можно отсечь голову смерду, проверяя остроту своего клинка. И ничего за это, кроме снисхождения.
Капитан Очевидность2
"Смертоносный прыжок подростка двумя ногами на голову беззащитного оценен в четыре года колонии"

Раньше был Советский суд - самый гуманный суд в мире, а теперь Российский.

Интересно, они там, эти судьи, как сроки определяют-то? Кому сколько выписать? Кости что ли кидают? Вон Мишке Ефремову восьмерик за дтп по пьяне выписали, а этим всего 4 за то, что "всего лишь" по голове попрыгали.
Капитан Очевидность2
"С подсудимых взысканы...более 1,1 миллиона рублей — в качестве компенсации морального"

А вот это уже удивительно. Даже беспрецедентно, я бы сказал. Могли бы и, как обычно, тыщ 10 выписать и всё.
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