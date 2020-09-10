Пьяная молодежь куражилась, прыгая на голове петербуржца. За его смерть суд назначил небольшие сроки

Октябрьский районный суд назначил наказание Виктору Анисимову в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима, второму подсудимому — сроком на 4 года в колонии общего режима», — уточняет пресс-служба.

В Петербурге огласили приговор по делу о жестоком избиении прохожего пьяной молодежью. Смертоносный прыжок подростка двумя ногами на голову беззащитного оценен в четыре года колонии, его автор может скоро оказаться на свободе.

Второму подсудимому на момент преступления было 17 лет. «Фонтанка» рассказывала о пьяных посиделках молодежи во дворе 256-й школы в ночь на 1 сентября 2018 года. Проходивший мимо 32-летний Андрей Минчук был втянут в неравный конфликт. Как установил суд, Анисимов нанес руками не менее трех ударов потерпевшему, который упал на асфальт. Подросток прыгнул двумя ногами на голову Минчука.

Умер прохожий не сразу, уголовное дело возбудили и расследовали по статье 111, часть 4, «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

Подросток может скоро подать на условно-досрочное освобождение. В срок наказания зачтен арест. Анисимову сидеть дольше, но ненамного.

С подсудимых взысканы 60 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда и более 1,1 миллиона рублей — в качестве компенсации морального.