У солиста Мариинки Ильдара Абдразакова нашли коронавирус. Большой театр отменяет вечерний спектакль
Большой театр России сообщил об отмене вечернего спектакля из-за болезни солиста — баса Мариинского театра и мировой оперной звезды Ильдара Абздразакова.
«По первичному анализу у него выявлен коронавирус, — говорится в сообщении Большого. — Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль. В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей».
При этом театр не переносит спектакль, а именно отменяет его, предлагая публике вернуть билеты.
Ильдар Абдразаков должен был выступать в партии короля Испании Филиппа II. В этом же спектакле должны были участвовать Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Премьера постановки Эдриана Ноубла состоялась в 2013 году.
Напомним, в конце августа СМИ сообщили о вспышке коронавируса в Мариинском театре.