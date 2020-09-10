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10.09.2020 16:44
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Печать

У солиста Мариинки Ильдара Абдразакова нашли коронавирус. Большой театр отменяет вечерний спектакль

Большой театр России сообщил об отмене вечернего спектакля из-за болезни солиста — баса Мариинского театра и мировой оперной звезды Ильдара Абздразакова.

«По первичному анализу у него выявлен коронавирус, — говорится в сообщении Большого. — Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль. В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей».

При этом театр не переносит спектакль, а именно отменяет его, предлагая публике вернуть билеты.

Ильдар Абдразаков должен был выступать в партии короля Испании Филиппа II. В этом же спектакле должны были участвовать Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Премьера постановки Эдриана Ноубла состоялась в 2013 году.

Напомним, в конце августа СМИ сообщили о вспышке коронавируса в Мариинском театре.

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Комментарии (2)

Мимопрохожу
Такое ощущение, что у Фонтанки личные счеты с Мариинкой. Новость звучит так, будто Абдразаков привез коронавирус из Мариинского в Большой. Ильдар Абдразаков числится солистом театра, но на сцене выступает 1-2 раза в год, не больше. Последнее выступление было 2 августа, так что заразился он, видимо, где-то в другом месте. (Хмм, может, как раз на репетициях в Большом?)
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