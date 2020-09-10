У солиста Мариинки Ильдара Абдразакова нашли коронавирус. Большой театр отменяет вечерний спектакль

Большой театр России сообщил об отмене вечернего спектакля из-за болезни солиста — баса Мариинского театра и мировой оперной звезды Ильдара Абздразакова.



«По первичному анализу у него выявлен коронавирус, — говорится в сообщении Большого. — Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль. В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей».



При этом театр не переносит спектакль, а именно отменяет его, предлагая публике вернуть билеты.

