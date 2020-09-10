Путин объяснил рост безработицы увеличением размера пособий

Владимир Путин констатировал «высокий уровень безработицы в стране» — показатель превышает 6%. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам 10 сентября.
«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения», — цитирует президента РФ «Ведомости».
Путин отметил, что такой же уровень безработицы был зафиксирован в марте 2012 года. Также он рассказал о «беспрецедентных мерах поддержки людей, которые остались без работы». Среди них — подъем максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ и дополнительные выплаты за детей.
«Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло», — заявил Путин.
Он сообщил о необходимости к концу 2021 года восстановить занятость населения России до уровня 2019 года, когда количество безработных не превышало 4,7% экономически активного населения.