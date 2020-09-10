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10.09.2020 16:06
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Путин объяснил рост безработицы увеличением размера пособий

Владимир Путин констатировал «высокий уровень безработицы в стране» — показатель превышает 6%. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам 10 сентября.

«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения», — цитирует президента РФ «Ведомости».

Путин отметил, что такой же уровень безработицы был зафиксирован в марте 2012 года. Также он рассказал о «беспрецедентных мерах поддержки людей, которые остались без работы». Среди них — подъем максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ и дополнительные выплаты за детей.

«Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло», — заявил Путин.

Он сообщил о необходимости к концу 2021 года восстановить занятость населения России до уровня 2019 года, когда количество безработных не превышало 4,7% экономически активного населения.

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Комментарии (6)

kukuruzza
Это такая сказка на ночь?Добрая для себя-любимого ,и страшилка для трудящихся?
YUZ
Наконец-то все объяснили А то народ получал пособия по 480 рублей в месяц и в загул впадал, о стране не думая.
pipilator
четыре тыщи щас дают по безработице. неужели за ними народ ломится?
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