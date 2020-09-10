Путин объяснил рост безработицы увеличением размера пособий

Владимир Путин констатировал «высокий уровень безработицы в стране» — показатель превышает 6%. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам 10 сентября.



«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения», — цитирует президента РФ «Ведомости».

Путин отметил, что такой же уровень безработицы был зафиксирован в марте 2012 года. Также он рассказал о «беспрецедентных мерах поддержки людей, которые остались без работы». Среди них — подъем максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ и дополнительные выплаты за детей.