FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 08:17
1
Печать

Маршруткам не везёт. На подъезде к Петербургу автобус съехал в кювет, пассажиры толпятся на обочине

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ДТП с маршрутками отметили окончание вчерашнего дня и начало сегодняшнего. Обе аварии, судя по всему, обошлись без серьёзных травм.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 10 сентября, на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись маршрутный автобус и «Дэу Матиз» со знаком «Начинающий водитель».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Утром маршрутка, ехавшая в Петербург со стороны Колтушей, ушла в кювет перед Янино, рассказывают в «ДТП и ЧП». На видео пассажиры стоят вдоль дороги: вероятно, грузовик пытается вытащить автобус, и люди смогут продолжить свой путь.

Можно предположить, что водитель маршрутки по обочине объезжал пробку, образовавшуюся из-за дорожных работ на Шоссейной улице. «Обочина после дождя как раз для езды. Итог», - иронизируют автомобилисты в комментариях.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Маэстро
Странно! Ишак по обочина нормально ходиль, а маршрутка не пошёль.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний