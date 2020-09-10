Маршруткам не везёт. На подъезде к Петербургу автобус съехал в кювет, пассажиры толпятся на обочине
ДТП с маршрутками отметили окончание вчерашнего дня и начало сегодняшнего. Обе аварии, судя по всему, обошлись без серьёзных травм.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 10 сентября, на пересечении проспектов Луначарского и Культуры столкнулись маршрутный автобус и «Дэу Матиз» со знаком «Начинающий водитель».
Утром маршрутка, ехавшая в Петербург со стороны Колтушей, ушла в кювет перед Янино, рассказывают в «ДТП и ЧП». На видео пассажиры стоят вдоль дороги: вероятно, грузовик пытается вытащить автобус, и люди смогут продолжить свой путь.
Можно предположить, что водитель маршрутки по обочине объезжал пробку, образовавшуюся из-за дорожных работ на Шоссейной улице. «Обочина после дождя как раз для езды. Итог», - иронизируют автомобилисты в комментариях.