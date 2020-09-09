СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» и тайно показал его некоторым зрителям
Режиссёр и актёр Саша Барон Коэн снял вторую часть фильма «Борат» и не только закончил монтаж, но и уже показал ленту некоторым представителям киноиндустрии — такими данными располагает издание Collider. Сообщается, что, хотя детали сюжета неизвестны, история, вероятно, сосредоточится на главном герое первой части ленты — журналисте Борате Сагдиеве, который теперь стал таким известным, что вынужден прятаться от фанатов.
В оригинальном «Борате», вышедшем в 2006 году, персонаж ездил в США, чтобы сделать репортаж о «великой стране». Псевдодокументальная комедия стала культовой, номинировалась на «Оскар» и заработала в прокате больше 262 миллионов долларов.
Журналиста придумал и сыграл сам Саша Барон Коэн. Как отмечает Collider, вероятно, он сохранил авторские права на персонажа, а значит, «может делать с ним всё, что захочется». По данным источников издания, лента выйдет в прокат ещё до президентских выборов в Штатах 3 ноября 2020 года, чтобы привлечь молодую и активную аудиторию. Пока неизвестно, работал ли над продолжением истории режиссёр Ларри Чарльз и кто именно из актёров принимал участие в съёмках.