СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» и тайно показал его некоторым зрителям

Режиссёр и актёр Саша Барон Коэн снял вторую часть фильма «Борат» и не только закончил монтаж, но и уже показал ленту некоторым представителям киноиндустрии — такими данными располагает издание Collider. Сообщается, что, хотя детали сюжета неизвестны, история, вероятно, сосредоточится на главном герое первой части ленты — журналисте Борате Сагдиеве, который теперь стал таким известным, что вынужден прятаться от фанатов.



В оригинальном «Борате», вышедшем в 2006 году, персонаж ездил в США, чтобы сделать репортаж о «великой стране». Псевдодокументальная комедия стала культовой, номинировалась на «Оскар» и заработала в прокате больше 262 миллионов долларов.

