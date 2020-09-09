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09.09.2020 13:09
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В Петербурге у ЖК «Триумф парк» произошло столкновение между рабочими и жителями из-за планов застроить парковку

Между жителями жилого комплекса «Триумф парк» и рабочими на Среднерогатской улице в Петербурге 9 сентября произошло столкновение из-за парковки, на месте которой застройщик хочет возвести еще один корпус, сообщают очевидцы. На место уже прибыла полиция, Росгвардия и скорая помощь.

Конфликт развернулся на парковке у дома № 11 по Среднерогатской улице. Утром на место прибыла техника, и рабочие начали ограждать территорию паркинга строительным забором. Местные жители предприняли попытки остановить работы, в результате дело дошло до применения физической силы.

видео: Житель ЖК «Триумф»

На место вызвали полицию и скорую, позднее прибыли сотрудники Росгвардии.

При продаже квартир в ЖК покупателям показывали презентацию, на которой присутствовал паркинг. Позднее выяснилось, что на этом месте планируется возвести еще одну очередь комплекса, и застройщик — компания «Петра-8» — уже получила разрешение на строительство.

Собственники квартир обратились с коллективным иском в суд с требованием признать отсутствующим право собственности застройщика на участок. До вынесения решения были наложены обеспечительные меры: запрет Росреестру вносить изменения по спорному участку в единый реестр недвижимости и запрет ответчику распоряжаться земельным участком. Предварительное заседание назначено на 15 сентября в Московском районном суде.

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Комментарии (18)

SlawaPiter
ЗАТОКРЫМСИРИЯВАШ !!! И ПУТИНВАШЕФСЁ!!!
SERGEY111
Жители абсолютно правы - куда лучше периодически пересчитывать спящих на крышах и капотах стоящих на парковке авто гнусных котищев чем разглядывать практически перед носом но за стеклом чьи то трехдневные труселя .
ViGilant
накупили квартир в небоскрёбах и теперь из-за того, что машину поставить некуда кидаются в драку) цирк срaный
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