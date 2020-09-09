В Петербурге у ЖК «Триумф парк» произошло столкновение между рабочими и жителями из-за планов застроить парковку
Между жителями жилого комплекса «Триумф парк» и рабочими на Среднерогатской улице в Петербурге 9 сентября произошло столкновение из-за парковки, на месте которой застройщик хочет возвести еще один корпус, сообщают очевидцы. На место уже прибыла полиция, Росгвардия и скорая помощь.
Конфликт развернулся на парковке у дома № 11 по Среднерогатской улице. Утром на место прибыла техника, и рабочие начали ограждать территорию паркинга строительным забором. Местные жители предприняли попытки остановить работы, в результате дело дошло до применения физической силы.
видео: Житель ЖК «Триумф»
На место вызвали полицию и скорую, позднее прибыли сотрудники Росгвардии.
При продаже квартир в ЖК покупателям показывали презентацию, на которой присутствовал паркинг. Позднее выяснилось, что на этом месте планируется возвести еще одну очередь комплекса, и застройщик — компания «Петра-8» — уже получила разрешение на строительство.
Собственники квартир обратились с коллективным иском в суд с требованием признать отсутствующим право собственности застройщика на участок. До вынесения решения были наложены обеспечительные меры: запрет Росреестру вносить изменения по спорному участку в единый реестр недвижимости и запрет ответчику распоряжаться земельным участком. Предварительное заседание назначено на 15 сентября в Московском районном суде.