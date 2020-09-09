Между жителями жилого комплекса «Триумф парк» и рабочими на Среднерогатской улице в Петербурге 9 сентября произошло столкновение из-за парковки, на месте которой застройщик хочет возвести еще один корпус, сообщают очевидцы. На место уже прибыла полиция, Росгвардия и скорая помощь.



Конфликт развернулся на парковке у дома № 11 по Среднерогатской улице. Утром на место прибыла техника, и рабочие начали ограждать территорию паркинга строительным забором. Местные жители предприняли попытки остановить работы, в результате дело дошло до применения физической силы.