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09.09.2020 13:09
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Печать

«Фильм — не каталог толерантности». Андрей Звягинцев о решении вручать «Оскар», только если в фильме есть «меньшинства»

Режиссёр Андрей Звягинцев, один из самых титулованных киномастеров современной России, считает, что решение Американской киноакадемии ввести обязательные требования для фильмов, претендующих на премию «Оскар», идёт вразрез с принципами искусства.

«Тут можно говорить только от своего имени. Слава богу, мои творческие цели и планы никогда не были сопряжены с «соответствием каким бы то ни было критериям», кроме единственного — абсолютная свобода высказывания. Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины», — сказал «Фонтанке» дважды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии.

Андрей Звягинцев
Андрей ЗвягинцевФото: Андрей Минаев

9 сентября Американская киноакадемия опубликовала на своём сайте новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». С 2024 года как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть небелыми женщинами, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития. С ними должна быть связана главная сюжетная линия. Представители данных групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности. Студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции. Для получения «Оскара» за «Лучший фильм» картина должна соответствовать как минимум двум из четырёх требований.

Андрей Звягинцев
Андрей ЗвягинцевФото: Андрей Минаев

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Комментарии (3)

asgard
"Номинант на оскар" это теперь такая черная метка для фильма. Надо проверь если не хочешь весь сеанс смотреть лезбиянок афроамериканского происхождения
Sunset
Заодно увидим, кто из режиссёров снимает только ради Оскара. Там же есть много других категорий, в которых дают награду, так что ничего страшного. Вот бы они удивились, если бы никто не снял фильм с такими критериями, кому бы вручали тогда?! А так у них там совсем уже крыша поехала с толерантностью. Бедняги, сами себя загоняют
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