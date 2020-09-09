«Фильм — не каталог толерантности». Андрей Звягинцев о решении вручать «Оскар», только если в фильме есть «меньшинства»
Режиссёр Андрей Звягинцев, один из самых титулованных киномастеров современной России, считает, что решение Американской киноакадемии ввести обязательные требования для фильмов, претендующих на премию «Оскар», идёт вразрез с принципами искусства.
«Тут можно говорить только от своего имени. Слава богу, мои творческие цели и планы никогда не были сопряжены с «соответствием каким бы то ни было критериям», кроме единственного — абсолютная свобода высказывания. Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины», — сказал «Фонтанке» дважды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии.
9 сентября Американская киноакадемия опубликовала на своём сайте новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». С 2024 года как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть небелыми женщинами, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития. С ними должна быть связана главная сюжетная линия. Представители данных групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности. Студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции. Для получения «Оскара» за «Лучший фильм» картина должна соответствовать как минимум двум из четырёх требований.