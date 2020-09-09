Режиссёр Андрей Звягинцев, один из самых титулованных киномастеров современной России, считает, что решение Американской киноакадемии ввести обязательные требования для фильмов, претендующих на премию «Оскар», идёт вразрез с принципами искусства.



«Тут можно говорить только от своего имени. Слава богу, мои творческие цели и планы никогда не были сопряжены с «соответствием каким бы то ни было критериям», кроме единственного — абсолютная свобода высказывания. Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины», — сказал «Фонтанке» дважды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии.

