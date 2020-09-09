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09.09.2020 10:28
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ЛГБТ и небелые женщины. Киноакадемия объяснила, какие нужно снимать фильмы, чтобы они брали «Оскар»

Американская киноакадемия 9 сентября опубликовала на своём сайте новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Так, как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть небелыми женщинами, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития. С ними должна быть связана главная сюжетная линия.

Представители данных групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности.

Студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции.

Картина должна соответствовать как минимум двум из четырёх требований, чтобы получить «Оскар» за «Лучший фильм». Новые правила вступят в силу в 2024 году.

Американскую киноакадемию ранее неоднократно обвиняли в расизме и сексизме при вручении «Оскара». Критики утверждали, что жюри премии, состоящее преимущественно из белых мужчин, игнорировало женщин и темнокожих представителей киноиндустрии.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Я думаю " Титаник" надо срочно переснять в связи с новыми требованиями .
AP-SPb
Надеюсь этот мир до 24 года не доживет.
261847251
Т.е. на 2024 год запланирована "девальвация" оскара...
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