ЛГБТ и небелые женщины. Киноакадемия объяснила, какие нужно снимать фильмы, чтобы они брали «Оскар»

Американская киноакадемия 9 сентября опубликовала на своём сайте новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».



Так, как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей второстепенных ролей должны быть небелыми женщинами, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития. С ними должна быть связана главная сюжетная линия.



Представители данных групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности.

