Илон Маск выбыл из пятерки богатейших людей мира, потеряв за сутки более 16 млрд долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выбыл из пятерки богатейших людей мира, лишившись за стуки 16,3 миллиарда долларов. Об этом пишет 9 сентября Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга, состояние Маска на данный момент составляет 82,2 миллиарда долларов, с которым он занимает шестую строчку. Агентство отмечает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории рейтинга.

Резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla, которые накануне потеряли одну пятую своей стоимости, упав на 21,06%, до 330,21 доллара.