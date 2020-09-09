Илон Маск выбыл из пятерки богатейших людей мира, потеряв за сутки более 16 млрд долларов
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выбыл из пятерки богатейших людей мира, лишившись за стуки 16,3 миллиарда долларов. Об этом пишет 9 сентября Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным рейтинга, состояние Маска на данный момент составляет 82,2 миллиарда долларов, с которым он занимает шестую строчку. Агентство отмечает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории рейтинга.
Резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla, которые накануне потеряли одну пятую своей стоимости, упав на 21,06%, до 330,21 доллара.
На первом месте рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов, на втором - основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 миллиард долларов. Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (103 миллиарда долларов). Четвертое место теперь занимает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (85,5 миллиарда долларов), а пятое - инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в 82,4 миллиарда.