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08.09.2020 23:48
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Баскетбольный «Локомотив-Кубань» снялся с Кубка Невы из-за вспышки коронавируса в команде

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» снялся с Кубка Невы из-за вспышки коронавируса в команде, соревнования намечены на 10 и 11 сентября в Петербурге.

Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте и соцсетях поздним вечером вторника, 8 сентября.

В связи с тем, что накануне вылета клуб получил первично положительные результаты теста на коронавирус у представителей команды, участие «Локо» в соревнованиях отменяется.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора, -сказал начальник медицинской службы клуба Константин Шубин. — В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции».

Кубок Невы — предсезонный турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге перед стартом сезона-2020/21 Единой лиги ВТБ. Помимо баскетбольного «Зенита», в турнире планировали принять участие ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань».

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