Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте и соцсетях поздним вечером вторника, 8 сентября.

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» снялся с Кубка Невы из-за вспышки коронавируса в команде, соревнования намечены на 10 и 11 сентября в Петербурге.

⚡️ПБК «Локомотив-Кубань» не примет участие в Кубке Невы. ⠀ Больше информации на нашем сайте: https://t.co/jwLBZ7oB7k pic.twitter.com/cu6swltMAh

В связи с тем, что накануне вылета клуб получил первично положительные результаты теста на коронавирус у представителей команды, участие «Локо» в соревнованиях отменяется.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора, -сказал начальник медицинской службы клуба Константин Шубин. — В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции».