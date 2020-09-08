В Минэнерго прошли обыски по делу о хищениях на сотни миллионов. Задержан замминистра

Замминистра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсант».



По данным издания, следственные действия в ведомстве по возбужденному уголовному делу проводили сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР. Помимо Тихонова обыски прошли и у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского, а также других чиновников.



В уголовном деле речь идет о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. В рамках нее должны была появиться государственная информационная система топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

