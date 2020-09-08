В Минэнерго прошли обыски по делу о хищениях на сотни миллионов. Задержан замминистра
Замминистра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсант».
По данным издания, следственные действия в ведомстве по возбужденному уголовному делу проводили сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР. Помимо Тихонова обыски прошли и у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского, а также других чиновников.
В уголовном деле речь идет о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. В рамках нее должны была появиться государственная информационная система топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).
«На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена», — сообщает «Коммерсант».
Замминистра после обысков увезли в СК. Его коллега Игорь Кожуховский остался дома, где и проводился обыск по причине того, что он лечится от коронавируса в амбулаторных условиях.