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08.09.2020 19:20
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В Минэнерго прошли обыски по делу о хищениях на сотни миллионов. Задержан замминистра

Замминистра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсант».

По данным издания, следственные действия в ведомстве по возбужденному уголовному делу проводили сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР. Помимо Тихонова обыски прошли и у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского, а также других чиновников.

В уголовном деле речь идет о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. В рамках нее должны была появиться государственная информационная система топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

«На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена», — сообщает «Коммерсант».

Замминистра после обысков увезли в СК. Его коллега Игорь Кожуховский остался дома, где и проводился обыск по причине того, что он лечится от коронавируса в амбулаторных условиях.

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Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Можно ткнуть пальцем в любого чиновника и попасть в мошенника или беспредельщика, не ошибёшься.
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