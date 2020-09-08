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08.09.2020 14:37
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Кроссовер в Осиновой Роще устроил легковой машине пикник на обочине вверх тормашками

Авария с «перевертышем» затруднила движение в Выборгском районе Петербурга днем 8 сентября. Водители не поделили выезд на шоссе.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на выезде с Приозерского шоссе на Выборгское в Осиновой Роще столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Lifan. «Малолитражка не пропустила джип при выезде из Осиновой Рощи на Выборгское шоссе, и итог очевиден», — пишет очевидица Наталия.

От удара легковой автомобиль перевернуло на крышу у края проезжей части. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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