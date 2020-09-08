Коронавирусная статистика в Петербурге продолжает медленно, но расти
В Петербурге за сутки зарегистрировали 210 новых случаев новой инфекции, впервые с 19 июля. Статистика продолжает расти.
Случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Новых заболевших зафиксировали 5 099. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 695, а за ней следует Петербург.
В петербургском оперативном штабе уточнили, что за сутки на коронавирус проверили 15 431 человека. Медицинское наблюдение требуется для 296 горожан.
Общее число заболевших в России достигло 1 035 789. Это четвертый результат в мире. На первом месте по числу заболевших остается Америка (6,3 миллиона случаев), за ней идет Индия (почти 4,3 миллиона) и Бразилия (4,1 миллиона). Большинство заразившихся россиян (850 049) смогли вылечиться от COVID-19, а для 17 993 он закончился летальным исходом.