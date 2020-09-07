Суд передумал штрафовать псковского активиста за пост в соцсетях о нехватке аппаратов ИВЛ

Псковский областной суд отменил постановление по административному делу о распространении фейковых новостей в отношении местного активиста Николая Кузьмина. Об этом 7 сентября в своем Telegram-канале сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.



По его информации, производство по делу о злоупотреблении свободной массовой информации (ст.13.15 КоАП) прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Да, областной суд отменил решение городского суда, — подтвердил информацию «Фонтанке» сам активист. — При этом суду второй инстанции мы ничего нового не сказали. Там не были предоставлены никакие новые доказательства моей невиновности. Мы, как и в городском суде, сообщали, что мой текст от 16 марта строился на информации о том, что в инфекционном отделении городской больницы на тот момент находился всего один рабочий аппарат ИВЛ. Что подтверждено в материалах дела бумагой главного врача городской больницы. И хотя по нормам Минздрава в обычной ситуации этого достаточно, но я посчитал, что при ожидаемой волне заболевания нужно иметь большее количество аппаратов ИВЛ. И предположил, что в случае вспышки заболевания пациентам придётся рассчитывать только на скрытые ресурсы собственного организма. Областной суд, похоже, разрешает людям высказывать свою точку зрения», — объяснил Кузьмин. Он также добавил, что изначально его обязали оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Теперь этого делать не придется.