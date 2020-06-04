Псковская полиция разбирается с фейками из выступлений чиновников про количество в регионе аппаратов ИВЛ

Псковский активист пожаловался на администрацию из-за разночтений в словах чиновников и получил ответ от полиции, в котором его уведомили о возбуждении административного дела о фейках. Суть претензий в количестве аппаратов ИВЛ.

Как рассказал 4 июня «Фонтанке» активист Николай Кузьмин, в своем заявлении он указал на три публичных выступления разных чиновников — губернатора, его заместителя и председателя комитета по здравоохранению. Так, 17 марта утверждалось, что их в области 190, 21-го появилась цифра 166, а 3 апреля оказалось, что их 147 и «есть определенная нехватка составляющих».