«Это отвечает интересам России». Белорусская оппозиция ищет выход на российское руководство

Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал о попытках выйти на диалог с руководством России.

«Декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля», — цитирует 7 сентября заявление Латушко РИА «Новости».

По его словам, оппозиционеры «продолжают попытки» начать переговоры с руководством России. Латушко уверен, что это выгодно и Кремлю.

«В самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. Поэтому это отвечает интересам России — установить диалог именно с большинством белорусского общества», — считает член президиума совета КС.