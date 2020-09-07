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07.09.2020 15:54
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«Это отвечает интересам России». Белорусская оппозиция ищет выход на российское руководство

Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал о попытках выйти на диалог с руководством России.

«Декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля», — цитирует 7 сентября заявление Латушко РИА «Новости».

По его словам, оппозиционеры «продолжают попытки» начать переговоры с руководством России. Латушко уверен, что это выгодно и Кремлю.

«В самое ближайшее время власть в Беларуси поменяется. Поэтому это отвечает интересам России — установить диалог именно с большинством белорусского общества», — считает член президиума совета КС.

Бывший министр культуры и экс-директор Купаловского театра Минска Павла Латушко поддержал протесты с самого начала. После этого неизвестные облили краской его дом. Латушко вошел в координационный совет и покинул Белоруссию.

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